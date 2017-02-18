Елена Вяльбе: Устюгов показал хороший результат в Отепя, всем остальным – двойка с минусом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России Елена Вяльбе оценила выступление команды в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Отепя.

«Третье место Сергея Устюгова на этапе Кубка мира – хороший результат перед чемпионатом мира, у него все в порядке. Выступлениями остальных спортсменов сегодня я катастрофически недовольна. Всем остальным – двойка с минусом. И женской команде в том числе», – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.

Напомним, Устюгов занял третье место в финале спринта. Второй результат в сборной России показал Глеб Ретивых (17-е место). Лучшей у женщин стала Наталья Матвеева (30-е место).

Добавим, что чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет 22 февраля – 5 марта в Лахти (Финляндия).