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Карло Анчелотти: Мы забили заслуженный гол, итоговый счет закономерен

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче с «Гертой» (1:1).

«Мы знали, что в Берлине будете сложно. «Герта» показала хорошую игру в первом тайме, они выкладывались по полной. Второй тайм сложился иначе, мы оказывали больше давления. Мы забили заслуженный гол. Считаю, что итоговый счет закономерен».

Напомним, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счет в матче на шестой компенсируемой минуте.

Матч

Герта - Бавария - 1:1 (1:0)

Голы

Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).

Состав

Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)

Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер

Предупреждения:

Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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