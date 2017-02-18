Карло Анчелотти: Мы забили заслуженный гол, итоговый счет закономерен

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче с «Гертой» (1:1).

«Мы знали, что в Берлине будете сложно. «Герта» показала хорошую игру в первом тайме, они выкладывались по полной. Второй тайм сложился иначе, мы оказывали больше давления. Мы забили заслуженный гол. Считаю, что итоговый счет закономерен».

Напомним, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счет в матче на шестой компенсируемой минуте.