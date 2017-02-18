Карло Анчелотти: Мы забили заслуженный гол, итоговый счет закономерен
Главный тренер
«Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче с «Гертой»
(1:1).
«Мы знали, что в Берлине будете сложно. «Герта»
показала хорошую игру в первом тайме, они выкладывались по полной. Второй тайм
сложился иначе, мы оказывали больше давления. Мы забили заслуженный гол.
Считаю, что итоговый счет закономерен».
Напомним, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счет в матче на шестой компенсируемой минуте.
Матч
Голы
Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер
Предупреждения:
Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция