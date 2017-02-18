Пьер ван Хойдонк: Промес способен вывести «Спартак» на новый уровень

Бывший форвард сборной Голландии Пьер ван Хойдонк высказался о прогрессе полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Он наслаждается своим пребыванием в России. Именно своей игрой в чемпионате России Промес заслужил вызов в сборную. Я знаю, что главный тренер ценит его, болельщики его любят – он веселый непосредственный парень.

Думаю, он способен выйти на новый уровень, выступая в России, а также вывести на новый уровень «Спартак». Таким образом, это будет хорошо и для игрока, и для клуба», – приводит «Р-Спорт» слова Хойдонка.

Напомним, Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» в 2014 году и в 78 матчах за красно-белых забил 37 голов.

Добавим, что ван Хойдонк играл за сборную Голландии с 1994 по 2004 годы, а завершил карьеру в 2007 году.