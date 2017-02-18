Дмитрий Губерниев: Взял микрофон у ведущего, спели гимн сами (видео)

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал видео того, как мужская сборная России исполнила национальный гимн во время награждения на чемпионате мира по биатлону.

«Перепутали гимн. Взял микрофон у ведущего. Спели сами. Огонь!», – написал Губерниев в инстаграме, прикрепив видео.

Напомним, организаторы чемпионата мира во время награждения сборной России золотыми медалями за победу в эстафете перепутали национальный гимн, включив «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.