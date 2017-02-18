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Каспарс Даугавиньш: ЦСКА и СКА? Вижу главным фаворитом плей-офф «Торпедо»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после поражения от СКА (2:4) поделился мнением о сопернике нижегородцев по первому раунду Кубка Гагарина – московском «Динамо».

– Завтра посмотрим, на что обращать внимание, будем разбираться. Мы знаем, что можем спокойно с ними играть. Хотя как спокойно – готовы сражаться. «Динамо» хорошо играет, но у нас есть свои плюсы и будем это использовать.

 «Динамо» наверняка будут считать фаворитом в вашей паре.
– Это ничего не значит, фаворит ты или нет. В этом сезоне, да и в последние годы лига доказала, что уровень выравнивается. Посмотрите, в нашей конференции шесть команд набрали больше ста очков. Плей-офф идет день за днем и надо использовать свои шансы.

 Хоть вы сказали, что уровень выравнивается, но на Западе главными фаворитами будут называть ЦСКА и СКА.
– Я вижу главным фаворитом «Торпедо». Нам без разницы. Мы разговаривали между собой: неважно с какого места выходишь, дома ли начинаешь серию – все равно надо побеждать на выезде, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Едем в Москву и будем стараться выиграть там первый матч.

 Петерис Скудра отмечал, что команда на выезде играет даже лучше, чем дома – об этом и статистика говорит. С этой точки зрения в гостях даже хорошо начинать серию?
– Статистически может и да, но дома при своих зрителях больше эмоций. В прошлом сезоне выигрывали большие матчи и на своем, и на чужом льду. Надо будет использовать свои шансы, чтобы на выезде выйти вперед, а дома – заканчивать серию.

 «Торпедо» наконец-то готово пройти первый раунд?
– Это наша задача – пройти во второй раунд и не только. Сейчас нам надо пройти первую стадию, – сказал Даугавиньш в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, нижегородский клуб финишировал в Западной конференции на шестом месте. В последнем матче регулярного чемпионата подопечные Петериса Скудры проиграли СКА со счетом 2:4.

Первые матчи в серии «Динамо» – «Торпедо» пройдут 21 и 23 февраля в Москве. Следующие две игры состоятся в Нижнем Новгороде 25 и 27 февраля. Если потребуется – остальные встречи запланированы на 1, 3 и 5 марта.

Матч

СКА - Торпедо - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Прохоркин 1:55 (1:0). МакМиллан (Эштон), 25:20 (1:1). Херсли (Дацюк), 28:18 (2:1 - бол.). Хохлачёв (Зуб, Коскиранта), 35:15 (3:1). Аляев 44:57 (3:2). Ковальчук (Херсли), 59:23 (4:2 - бол.).

Место и дата

18 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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