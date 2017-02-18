Антон Шипулин: Между мной и Фуркадом больше не будет конфликтов

Чемпион мира Антон Шипулин прокомментировал победу сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Говорю спасибо нашей команде и всей нашей стране за возможность быть в сильнейшем составе и выиграть.

Мне сегодня бежалось хорошо. Последний круг был, наверное, одним из самых тяжелых. Я понимал, что Мартен Фуркад силен, он может догнать. У меня была самая главная задача – постараться убежать, что я и сделал.

Наш конфликт с Мартеном мы уладили на прошлой неделе. Сейчас все в прошлом. Мы извлекли из этого уроки. Я рад, что мы с ним пришли к общему мнению. Думаю, между нами больше не будет таких конфликтов.

После этой победы я чувствую облегчение для нашей команды. Мы давно не были чемпионами мира – с 2008 года. Для нас это большой прорыв, большая удача. Сегодня вся Россия будет радоваться нашему результату», – приводит слова Шипулина официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин принесли России первое золото в эстафете с 2008 года.

После смешанной эстафеты Шипулин отказался пожать руку Фуркаду из-за того, что француз неоднократно выступал против участия в чемпионате мира российского биатлониста Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг. А во время гонки при передаче эстафеты Фуркад сбил Логинова. Шипулин и Фуркад уладили конфликт после спринта.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки