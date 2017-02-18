Паль Дардаи: Было добавлено слишком много времени

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи прокомментировал ничейный результат в матче с «Баварией» (1:1).

«Команда играла великолепно, имела достаточно возможностей забить второй мяч. К сожалению, было добавлено слишком много времени», - сказал Дардаи.

Напомним, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счет в матче на шестой компенсированной минуте.