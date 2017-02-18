Анчелотти показал «жест Эффенберга» фанату «Герты»
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти после матча 21-го тура бундеслиги с «Гертой» (1:1) на «Олимпиаштадион»
показал неприличный жест болельщику хозяев.
По пути в туннель, который ведет в подтрибунные помещения, 57-летний итальянец показал средний палец или «жест Эффенберга».
На послематчевой пресс-конференции Анчелотти подтвердил этот факт и объяснил, почему он так поступил.
«Да, я сделал этот жест, потому что в меня плюнули. В концовке было немного жарко, но пять добавленных минут прошли хорошо», – приводит Bild слова Анчелотти.
Напомним, «Бавария» отыгралась в компенсированное время благодаря голу поляка Роберта Левандовски и продолжает лидировать в бундеслиге, опережая «РБ Лейпциг» на восемь очков.
Следующий матч в чемпионате «Бавария» проведет 25 февраля – дома с «Гамбургом».
Матч
Голы
Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер
Предупреждения:
Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция