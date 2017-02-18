Анчелотти показал «жест Эффенберга» фанату «Герты»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после матча 21-го тура бундеслиги с «Гертой» (1:1) на «Олимпиаштадион» показал неприличный жест болельщику хозяев.

По пути в туннель, который ведет в подтрибунные помещения, 57-летний итальянец показал средний палец или «жест Эффенберга».

На послематчевой пресс-конференции Анчелотти подтвердил этот факт и объяснил, почему он так поступил.

«Да, я сделал этот жест, потому что в меня плюнули. В концовке было немного жарко, но пять добавленных минут прошли хорошо», – приводит Bild слова Анчелотти.

Напомним, «Бавария» отыгралась в компенсированное время благодаря голу поляка Роберта Левандовски и продолжает лидировать в бундеслиге, опережая «РБ Лейпциг» на восемь очков.

Следующий матч в чемпионате «Бавария» проведет 25 февраля – дома с «Гамбургом».