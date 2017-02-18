Марков открыл счет в матче «Монреаль» – «Виннипег» (видео)
Российский
защитник «Монреаля» Андрей Марков открыл счет в матче регулярного чемпионата
НХЛ против «Виннипега».
38-летний россиянин забросил шайбу на 11-й минуте первого периода, ему ассистировали Макс Пачиоретти и Алекс Гальченюк.
Для Маркова эта шайба стала четвертой в сезоне и 116-й в НХЛ.
Матч
Монреаль - Виннипег - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы:
Марков (Пачиоретти, Гальченюк), 11:04 (1:0). Армиа 24:52 (1:1). Перро (Бафлин, Лайне), 41:16 (1:2). Лайне (Перро, Чиаро), 58:43 (1:3).
Место и дата
18 февраля 22:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически