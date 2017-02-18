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Марков открыл счет в матче «Монреаль» – «Виннипег» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

38-летний россиянин забросил шайбу на 11-й минуте первого периода, ему ассистировали Макс Пачиоретти и Алекс Гальченюк.

Для Маркова эта шайба стала четвертой в сезоне и 116-й в НХЛ.

Матч

Монреаль - Виннипег - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы:

Марков (Пачиоретти, Гальченюк), 11:04 (1:0). Армиа 24:52 (1:1). Перро (Бафлин, Лайне), 41:16 (1:2). Лайне (Перро, Чиаро), 58:43 (1:3).

Место и дата

18 февраля 22:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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