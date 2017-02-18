Роналдо: «Барселона» умеет заморочить голову при переговорах

Бывший форвард «Барселоны», «Реала», «Интера», «Милана» и сборной Бразилии Роналдо объяснил, почему ушел из каталонского клуба.

«Я получил отличный опыт в «Барселоне», хотя у меня не было возможности продолжать играть в клубе, но это была не моя ошибка. Я договорился о продлении контракта за месяц до окончания сезона.

Но через неделю юрист и президент «Барселоны» решили, что этот контракт абсурдный, и они примут предложение от любой команды, которая заплатит за меня 29 миллионов отступных.

Даже сейчас «Барселона» умеет заморочить голову в переговорах, например, в случае с Неймаром. Думаю, мы до сих пор не знаем, что произошло.

Есть много серьезных вопросов, и кто-то дорого заплатит за них», – приводит Marca слова Роналдо.

Напомним, Роналдо играл в «Барселоне» в 1996-1997 годах, после чего перешел в «Интер», а спустя пять лет вернулся в Испанию, подписав контракт с «Реалом».