«Нью-Джерси» обменял Калинина в «Торонто»

Форвард «Нью-Джерси» Сергей Калинин продолжит карьеру в «Торонто».

За 25-летнего российского нападающего «кленовые листья» отдали шведского защитника Виктора Лева, на счету которого четыре матча в НХЛ в прошлом сезоне.

Напомним, ранее Калинин прошел процедуру драфта отказов и был отправлен в АХЛ. Ожидается, что в системе «Торонто» форвард также начнет играть в фарм-клубе – за «Торонто Марлис».

Калинин проводит второй сезон в НХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате он набрал 4 (2+2) очка в 43 матчах при показателе полезности «–14» и 15 минутах штрафа.

Добавим, что ранее в «Торонто» перешел российский защитник «Детройта» Алексей Марченко, а с начала сезона за «кленовых листьев» играет защитник Никита Зайцев.