Себастьян Лангкамп: Мы провели матч жизни, но есть правило, что против «Баварии» нельзя победить
Защитник «Герты» Себастьян Лангкамп подвел прокомментировал ничью
с «Баварией» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.
«Сегодня мы провели матч своей жизни. Мы почти нанесли
«Баварии» поражение. Но есть неписанное правило, что против
«Баварии» нельзя победить», - цитирует Лангкампа официальный сайт «Баварии».
Напомним, «Бавария» отыгралась на шестой добавленной к второму тайму минуте. Гол забил Роберт Левандовски.
Матч
Голы
Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер
Предупреждения:
Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция