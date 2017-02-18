Себастьян Лангкамп: Мы провели матч жизни, но есть правило, что против «Баварии» нельзя победить

Защитник «Герты» Себастьян Лангкамп подвел прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Сегодня мы провели матч своей жизни. Мы почти нанесли «Баварии» поражение. Но есть неписанное правило, что против «Баварии» нельзя победить», - цитирует Лангкампа официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» отыгралась на шестой добавленной к второму тайму минуте. Гол забил Роберт Левандовски.