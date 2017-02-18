Винченцо Монтелла: В будущем Доннарумма может выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла считает, что в будущем голкипер Джанлуиджи Доннарумма может претендовать на «Золотой мяч».

«По мне, у Джиджи есть потенциал выиграть «Золотой мяч», – приводит Goal.com слова Монтеллы. – Многое зависит от того, какую команду он выберет. Больше шансов стать обладателем «Золотого мяча» у него будет в большом клубе, например «Милане». Также важно и то, как он будет играть за национальную сборную».

Напомним, 17-летний Доннарумма проводит второй сезон в «Милане». Его контракт с клубом рассчитан до 2018 года.

Добавим, что единственным вратарем, который выигрывал «Золотой мяч», остается Лев Яшин, признанный лучшим игроком мира в 1963 году.