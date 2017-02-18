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«Ницца» обыграла «Лорьян», Балотелли получил красную карточку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марио Балотелли
Марио БалотеллиИсточник: Reuters

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Лорьян» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил на 15-й минуте Вилан Сиприен.

Форвард гостей Марио Балотелли на 68-й получил прямую красную карточку за грубую игру. Это уже третье удаление 26-летнего итальянца в нынешнем сезоне. Ранее он был удален в матче с «Бордо» (0:0), а также во встрече с «Лорьяном» (2:1) в восьмом туре Лиги 1.

«Ницца» с 56-ю очками поднялась на второе место в турнирной таблице, а «Лорьян» расположился на 20-й строчке, имея в активе 22 балла.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 24 февраля примут «Монпелье», а мерлузовые на следующий день примут «Ренн».

Чемпионат Франции
26-й тур

Матч

Лорьян - Ницца - 0:1 (0:1)

Голы

Сипрьен 16 (0:1).

Состав

Лорьян: Лекомт, Пейбернье, Туре, Ле Гофф, Белюгу (Жано, 72), Мвуемба, Марво, Муканджо (Филиппото, 78), Коффи, Кабо (Вакасо, 88), Уорис

Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Суке, Данте, Сипрьен, Оббади (Ле Марчан, 77), Эссерик (Донис, 82), Сери, Бельханда, Балотелли

Предупреждения:

Марво, 29; Белюгу, 53; Муканджо, 68 - Оббади, 43; Кардинале, 79

Удаления:

нет - Балотелли, 69

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

18 февраля 22:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция

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