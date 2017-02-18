«Ницца» обыграла «Лорьян», Балотелли получил красную карточку
В матче 26-го тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Лорьян»
со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей забил на 15-й минуте Вилан
Сиприен.
Форвард гостей Марио Балотелли на 68-й получил прямую красную карточку за грубую игру. Это уже третье удаление 26-летнего итальянца в нынешнем сезоне. Ранее он был удален в матче с «Бордо» (0:0), а также во встрече с «Лорьяном» (2:1) в восьмом туре Лиги 1.
«Ницца» с 56-ю очками поднялась на второе место в турнирной
таблице, а «Лорьян» расположился на 20-й строчке, имея в активе 22 балла.
В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 24 февраля примут «Монпелье»,
а мерлузовые на следующий день примут «Ренн».
Чемпионат Франции
26-й тур
Матч
Голы
Сипрьен 16 (0:1).
Состав
Лорьян: Лекомт, Пейбернье, Туре, Ле Гофф, Белюгу (Жано, 72), Мвуемба, Марво, Муканджо (Филиппото, 78), Коффи, Кабо (Вакасо, 88), Уорис
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Суке, Данте, Сипрьен, Оббади (Ле Марчан, 77), Эссерик (Донис, 82), Сери, Бельханда, Балотелли
Предупреждения:
Марво, 29; Белюгу, 53; Муканджо, 68 - Оббади, 43; Кардинале, 79
Удаления:
нет - Балотелли, 69
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
18 февраля 22:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция