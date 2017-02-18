«Ницца» обыграла «Лорьян», Балотелли получил красную карточку

Марио Балотелли Источник: Reuters

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Лорьян» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил на 15-й минуте Вилан Сиприен.

Форвард гостей Марио Балотелли на 68-й получил прямую красную карточку за грубую игру. Это уже третье удаление 26-летнего итальянца в нынешнем сезоне. Ранее он был удален в матче с «Бордо» (0:0), а также во встрече с «Лорьяном» (2:1) в восьмом туре Лиги 1.

«Ницца» с 56-ю очками поднялась на второе место в турнирной таблице, а «Лорьян» расположился на 20-й строчке, имея в активе 22 балла.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 24 февраля примут «Монпелье», а мерлузовые на следующий день примут «Ренн».

Чемпионат Франции

26-й тур