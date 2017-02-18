Юсупов победил Пютца на M-1 Challenge 74 и отстоял чемпионский титул в полутяжелом весе

В главном бою турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 российский спортсмен Рашид Юсупов одержал победу над Штефаном Пютцем из Германии.

Поединок был остановлен за минуту и 50 секунд до окончания третьего раунда. Сторона немецкого спортсмена выбросила в рейдж белое полотенце. Пютц завершил бой с несколькими рассечениями на лице.

Юсупов отстоял пояс чемпиона М-1 в полутяжелом весе, которым он владеет с 27 мая 2016 года. Для него это девятая победа в карьере. Пютц провел 18-й бой и потерпел третье поражение. Немец был чемпионом М-1 в полутяжелой весовой категории с 15 марта 2014-го по 4 декабря 2015 года.

Напомним, турнир M-1 Challenge 74 прошел в Санкт-Петербурге. Бои принимал спорткомплекс «Юбилейный». Следующий турнир M-1 проведет 3 марта в Москве. Его главным событием будет бой между Александром Шлеменко и Полом Брэдли.

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