Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Барселона- : -Леганес
Хоккей  Питтсбург- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: «Челси» показал, что хочет победить и продолжить выступления в Кубке Англии

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» 1/8 финала Кубка Англии.

Напомним, сегодня лондонский клуб обыграл своего соперника со счетом 2:0.

«Это был еще один сложный матч, но мы знали, что команде придется непросто. Результат этой встречи показывает, что сложных игр не бывает.

Рад за Педро и всю команду. Мы должны продолжать в том же духе. «Челси» показал, что хочет победить и продолжить выступления в Кубке страны», — цитирует специалиста BBC Sport.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хосеп Гвардиола: На стадионе в Хаддерсфилде был матч по регби, после чего поле стало медленнымГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) на стадионе «Джон Смитс» в Хаддерсфилде.«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии«Челси» выиграл у «Вулверхэмптона» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии на «Молине Стэдиум».«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»Действующий чемпион Англии «Лестер» завершил выступление в Кубке Англии. В матче 1/8 финала «лисы» проиграли в Лондоне «Миллуоллу» (0:1). Единственный гол на 90-й минуте забил защитник из Ямайки Шон Каммингс.Сергей Юран: В «Челси» бы Иванович так не ошибсяЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о причинах смазанного дебюта Ивановича за «Зенит».«Манчестер Сити» не смог победить «Хаддерсфилд» в Кубке Англии«Манчестер Сити» не смог победить «Хаддерсфилд» в Кубке Англии«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) в 1/8 финала Кубка Англии на стадионе «Джон Смитс» в Хаддерсфилде.Клуб пятого дивизиона Англии обыграл «Бернли» в 1/8 финала Кубка АнглииВ матче 1/8 финала Кубка Англии «Линкольн Сити», выступающий в пятом по силе дивизионе страны, обыграл «Бернли» со счетом 1:0.Луиджи ди Бьяджо: Каррера может выйти на уровень КонтеБывший полузащитник сборной Италии Луиджи ди Бьяджо высоко отозвался о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.Антонио Конте: Терри в порядке и готов сыграть с «Вулверхэмтоном»Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что единственной его проблемой перед матчем 1/8 финал Кубка Англии с «Вулверхэмтоном» остается проблема выбора основного состава.Антонио Конте: Уверен, что Коста хочет остаться в командеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ситуацию с новым контрактом нападающего Диего Косты.Педро: Когда приезжаю в сборную Испании, остро ощущаю разницу между АПЛ и ПримеройПолузащитник «Челси» Педро Родригес, переехавший в лондонский клуб из «Барселоны» в 2014 году, оценил свое положение в стане «синих», а также сравнил АПЛ с испанской Примерой.Диего Коста согласовал с «Челси» новый контрактТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте доволен выступлением нападающего «синих» Диего Косты.Артуро Видаль: Я провел три замечательных сезона у Конте, но у меня нет причин покидать «Баварию»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль исключил свой переход в «Челси». Ранее сообщалось, что наставник «синих» Антонио Конте, знакомый с игроком по работе в «Ювентусе», хочет, чтобы лондонский клуб приобрел чилийца грядущим летом.Видео дня: Футболисты «Челси» прошли испытание FIFA 17 в реальной жизниФутболисты лондонского «Челси» Тибо Куртуа, Эден Азар, Курт Зума, Миши Батшуайи, Н’голо Канте и Натаниэл Чалоба прошли испытание FIFA 17 в реальной жизни.Агент: Фернандес перерос чемпионат РоссииАгент ФИФА Сергей Пушкин прокомментировал возможный летний переход Марио Фернандеса в «Челси».Он уедет жить в Лондон! «Челси» отложил покупку Марио Фернандеса до летаОн уедет жить в Лондон! «Челси» отложил покупку Марио Фернандеса до летаЛондонский «Челси» планирует вернуться к переговорам по покупке защитника ЦСКА летомСлухи! Летом Фернандес уедет в «Челси». При чем здесь Каррера?Слухи! Летом Фернандес уедет в «Челси». При чем здесь Каррера?Главные спортивные сплетники Николай Амплеев и Степан Чаушьян рассказали о готовящемся трансфере защитника ЦСКА.Гари Кэйхилл: Мы видим свет в конце туннеля, но матч с «Бернли» напомнил, что пересечь линию будет непростоЗащитник «Челси» Гари Кэйхилл за 13 туров до финиша чемпионата Англии оценил расклад в борьбе за чемпионство.Возвращение Агуэро и скандал с Биличем. Главные события 25-го тура АПЛВозвращение Агуэро и скандал с Биличем. Главные события 25-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 25-го тура чемпионата Англии.Густаво Пойет: «Челси» станет чемпиономБывший полузащитник «Челси» Густаво Пойет, который сейчас тренирует китайский «Шанхай Шеньхуа», уверен, что лондонский клуб станет чемпионом Англии в нынешнем сезоне.Тьерри Анри: Не вижу причин, почему Канте не может стать игроком года в АПЛЛегенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что игроком года в конце сезона должен стать полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.
Главные новости
Биатлон
Организаторы ЧМ перепутали гимн России во время награждения
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Взял микрофон у ведущего, спели гимн сами (видео)
Биатлон
Антон Шипулин: Между мной и Фуркадом больше не будет конфликтов
Биатлон
Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан, не хотелось бы больше об этом вспоминать
Футбол
Анчелотти показал «жест Эффенберга» фанату «Герты»
Футбол
Болельщики «Динамо» подарили Шунину именную футболку (фото)
Футбол
Хосеп Гвардиола: На стадионе в Хаддерсфилде был матч по регби, после чего поле стало медленным
Футбол
«Ницца» обыграла «Лорьян», Балотелли получил красную карточку
Футбол
Винченцо Монтелла: В будущем Доннарумма может выиграть «Золотой мяч»
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Калинина в «Торонто»
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости