Антонио Конте: «Челси» показал, что хочет победить и продолжить выступления в Кубке Англии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» 1/8 финала Кубка Англии.

Напомним, сегодня лондонский клуб обыграл своего соперника со счетом 2:0.

«Это был еще один сложный матч, но мы знали, что команде придется непросто. Результат этой встречи показывает, что сложных игр не бывает.

Рад за Педро и всю команду. Мы должны продолжать в том же духе. «Челси» показал, что хочет победить и продолжить выступления в Кубке страны», — цитирует специалиста BBC Sport.