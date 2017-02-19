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Болельщики «Динамо» подарили Шунину именную футболку (фото)

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Как сообщает пресс-служба московского «Динамо», сегодня болельщики столичного клуба вручили голкиперу Антону Шунину именную футболку – «к 30-летию и за верность клубу».

Напомним, Шунин, которому 27 января исполнилось 30 лет, выступает за бело-голубых на протяжении всей карьеры.

Всего за «Динамо» российский вратарь провел 166 матчей.

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