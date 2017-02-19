Болельщики «Динамо» подарили Шунину именную футболку (фото)
Как сообщает пресс-служба московского «Динамо», сегодня болельщики столичного клуба вручили голкиперу Антону Шунину именную футболку – «к 30-летию и за верность клубу».
Болельщики преподнесли Антону Шунину именную футболку - "к 30-летию и за верность клубу". pic.twitter.com/nRdbGyBsYR— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 февраля 2017 г.
Напомним, Шунин, которому 27 января исполнилось 30 лет, выступает за бело-голубых на протяжении всей карьеры.
Всего за «Динамо» российский вратарь провел 166 матчей.
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