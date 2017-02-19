Владимир Стогниенко: Пас Ерохина аргентинцы назвали бы «Olе»
Российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о матче «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы, отметив игру полузащитника донской команды Александра Ерохина.
«Пас Ерохина, да и весь Ростов, аргентинцы назвали бы «Olе»! И то, как Ерохин пропустил мяч на Азмуна – тоже», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.
Напомним, ответная игра между командами состоится 23 февраля в Праге.
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция