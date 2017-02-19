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Владимир Стогниенко: Пас Ерохина аргентинцы назвали бы «Olе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о матче «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы, отметив игру полузащитника донской команды Александра Ерохина.

«Пас Ерохина, да и весь Ростов, аргентинцы назвали  бы «Olе»! И то, как Ерохин пропустил мяч на Азмуна – тоже», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Напомним, ответная игра между командами состоится 23 февраля в Праге.

Матч

Ростов - Спарта - 4:0 (3:0)

Голы

Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).

Состав

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)

Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш

Предупреждения:

нет - Конате, 20; Дочкал, 35

Удаления:

нет - Конате, 32

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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