«Севилья», победив «Эйбар», обошла «Барселону» в таблице Примеры
Футболисты «Севильи» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграли на домашней арене «Эйбар».
Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу андалусийского клуба.
В составе победителей отличились полузащитники Пабло Сарабия, а также Витоло, которым ассистировал форвард Стеван Йоветич, перешедший в команду этой зимой.
Таким образом, «Севилья» вышла на второе место в таблице Примеры, набрав 48 очков. В активе «Эйбара» – 7 место и 35 баллов.
В следующем туре команда Хорхе Сампаоли сыграет 25 февраля на выезде с «Бетисом», а «Эйбар» в этот же день примет на домашней арене «Малагу».
Примера
23-й тур
Матч
Голы
Сарабиа 31 (1:0). Витоло 90 (2:0).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Ленгле, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Сарабиа, Васкес, Н'Зонзи, Насри (Краневиттер, 70), Йоветич, Бен Йеддер (Витоло, 59)
Эйбар: Родригес, Лежён, Дос Сантос, Арбилья (Луна, 68), Энрих, Педро Леон, Гонсалес, Капа, Пенья (Нано, 82), Рико, Эскаланте
Предупреждения:
Эскудеро, 67; Мариано, 69 - Арбилья, 62; Рико, 65; Капа, 84
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
18 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция