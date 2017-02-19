«Севилья», победив «Эйбар», обошла «Барселону» в таблице Примеры

Луис Энрике: Я бы не работал в «Барселоне» третий год, если бы критика сказывалась на мне

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, как относится к критике после поражения от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».