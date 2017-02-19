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«Севилья», победив «Эйбар», обошла «Барселону» в таблице Примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Севильи» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграли на домашней арене «Эйбар».

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу андалусийского клуба.

В составе победителей отличились полузащитники Пабло Сарабия, а также Витоло, которым ассистировал форвард Стеван Йоветич, перешедший в команду этой зимой.

Таким образом, «Севилья» вышла на второе место в таблице Примеры, набрав 48 очков. В активе «Эйбара» – 7 место и 35 баллов.

В следующем туре команда Хорхе Сампаоли сыграет 25 февраля на выезде с «Бетисом», а «Эйбар» в этот же день примет на домашней арене «Малагу».

Примера
23-й тур 

Матч

Севилья - Эйбар - 2:0 (1:0)

Голы

Сарабиа 31 (1:0). Витоло 90 (2:0).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Ленгле, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Сарабиа, Васкес, Н'Зонзи, Насри (Краневиттер, 70), Йоветич, Бен Йеддер (Витоло, 59)

Эйбар: Родригес, Лежён, Дос Сантос, Арбилья (Луна, 68), Энрих, Педро Леон, Гонсалес, Капа, Пенья (Нано, 82), Рико, Эскаланте

Предупреждения:

Эскудеро, 67; Мариано, 69 - Арбилья, 62; Рико, 65; Капа, 84

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

18 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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