Гол Маркова не помог «Монреалю» обыграть «Виннипег»
Хоккеисты «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили на домашнем льду «Виннипегу».
Встреча, прошедшая в «Белл-центре», завершилась со счетом 1:3.
В составе хозяев отличился российский защитник Андрей Марков, открывший счет в первом периоде. Гости отыгрались благодаря голу Йоэля Армии.
В конце встречи Мэтью Перо вывел «Виннипег» вперед, а окончательную точку в игре поставил Патрик Лайне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Виннипег - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы:
Марков (Пачиоретти, Гальченюк), 11:04 (1:0). Армиа 24:52 (1:1). Перро (Бафлин, Лайне), 41:16 (1:2). Лайне (Перро, Чиаро), 58:43 (1:3).
Место и дата
18 февраля 22:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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