Гол Кейта принес победу «Лацио» над «Эмполи»

Римский «Лацио» в матче 25-го тура Серии А одержал выездную победу над «Эмполи».

На 67-й минуте встречи хозяева поля вышли вперед – отличился полузащитник Раде Крунич. Спустя всего минуту гости отыгрались – автором забитого мяча стал форвард Чиро Иммобиле.

За 10 минут до окончания встречи хавбек столичного клуба Бальде Кейта принес победу своей команде.

После этого матча «Лацио» вышел на пятое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков. В активе «Эмполи» – 17-е место и 22 балла.

В следующем туре команда Симоне Индзаги сыграет 26 февраля на домашней арене с «Удинезе», а «Эмполи» днем ранее проведет гостевой матч против «Ювентуса».

Серия А

25-й тур