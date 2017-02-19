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Гол Кейта принес победу «Лацио» над «Эмполи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Римский «Лацио» в матче 25-го тура Серии А одержал выездную победу над «Эмполи».

На 67-й минуте встречи хозяева поля вышли вперед – отличился полузащитник Раде Крунич. Спустя всего минуту гости отыгрались – автором забитого мяча стал форвард Чиро Иммобиле.

За 10 минут до окончания встречи хавбек столичного клуба Бальде Кейта принес победу своей команде.

После этого матча «Лацио» вышел на пятое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков. В активе «Эмполи» – 17-е место и 22 балла.

В следующем туре команда Симоне Индзаги сыграет 26 февраля на домашней арене с «Удинезе», а «Эмполи» днем ранее проведет гостевой матч против «Ювентуса».

Серия А
25-й тур

Матч

Эмполи - Лацио - 1:2 (0:0)

Голы

Крунич 66 (1:0). Иммобиле 68 (1:1). Кейта 80 (1:2).

Состав

Эмполи: Скорупски, Паскуаль, Коста, Беллуччи, Лаурини (Веселы, 78), Крунич, Диуссе, Кроче (Маури, 73), Эль-Каддури, Пуккиарелли, Маккароне (Тиам, 71)

Лацио: Стракоша, Баста (Баштуш, 86), Раду (Джорджевич, 78), Худт, Фортуна, Пароло, Лулич, Биглия, Милинкович-Савич (Кейта, 57), Андерсон, Иммобиле

Предупреждения:

Коста, 2; Диуссе, 84; Веселы, 90 - Биглия, 60

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

18 февраля 22:45, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция

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