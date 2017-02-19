Гол Кейта принес победу «Лацио» над «Эмполи»
Римский «Лацио» в матче 25-го тура Серии А одержал выездную победу над «Эмполи».
На 67-й минуте встречи хозяева поля вышли вперед – отличился полузащитник Раде Крунич. Спустя всего минуту гости отыгрались – автором забитого мяча стал форвард Чиро Иммобиле.
За 10 минут до окончания встречи хавбек столичного клуба Бальде Кейта принес победу своей команде.
После этого матча «Лацио» вышел на пятое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков. В активе «Эмполи» – 17-е место и 22 балла.
В следующем туре команда Симоне Индзаги сыграет 26 февраля на домашней арене с «Удинезе», а «Эмполи» днем ранее проведет гостевой матч против «Ювентуса».
Серия А
25-й тур
Матч
Голы
Крунич 66 (1:0). Иммобиле 68 (1:1). Кейта 80 (1:2).
Состав
Эмполи: Скорупски, Паскуаль, Коста, Беллуччи, Лаурини (Веселы, 78), Крунич, Диуссе, Кроче (Маури, 73), Эль-Каддури, Пуккиарелли, Маккароне (Тиам, 71)
Лацио: Стракоша, Баста (Баштуш, 86), Раду (Джорджевич, 78), Худт, Фортуна, Пароло, Лулич, Биглия, Милинкович-Савич (Кейта, 57), Андерсон, Иммобиле
Предупреждения:
Коста, 2; Диуссе, 84; Веселы, 90 - Биглия, 60
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
18 февраля 22:45, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция