Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Барселона- : -Леганес
Хоккей  Питтсбург- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Магомед Оздоев: Состав у «Терека» боевой, мы можем бороться за высокие места

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Новичок «Терека» Магомед Оздоев дал комментарий после своего перехода в грозненский клуб из казанского «Рубина». 

Напомним, игрок сборной России сменил клубную прописку этой зимой и будет выступать за новую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

«Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в «Тереке». Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь и менял клубы. Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за «Терек».

Я за «Тереком» всегда следил, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду», – сказал футболист, слова которого приводит официальный сайт грозненской команды.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Кадыров пока не вмешивается в происходящее». 20 лучших цитат Хайдара Алханова«Кадыров пока не вмешивается в происходящее». 20 лучших цитат Хайдара АлхановаОтправленный в отставку с поста вице-президент «Терека» Хайдар Алханов запомнился не только работой в клубе, но и огненными высказываниями.Алханов покинул должность вице-президента «Терека»В руководстве «Терека» произошли изменения.«Терек» заключил контракт с киберфутболистомФутбольный клуб «Терек» заключил контракт с киберфутболистом Умаром Байсагуровым. Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.«Терек» уступил «Удинезе» в товарищеском матче«Терек» проиграл «Удинезе» (2:4) в товарищеском матче.«Терек» арендовал у «Ромы» защитника Дьомбера (фото)Защитник Норберт Дьомбер, права на которого принадлежат «Роме», перешел в «Терек», сообщает официальный твиттер команды из Грозного.Сегодня клубы РФПЛ сыграют пять матчейСегодня «Спартак» проведет спарринг с норвежским «Олесунном». Начало – в 19.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.«Локомотиву» интересен полузащитник «Терека» МирзовПо информации «Советского спорта», московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Резиуану Мирзову, права на которого принадлежит «Тереку».«Терек» может арендовать защитника «Пескары»«Терек» планирует взять в аренду словацкого защитника итальянской «Пескары» Норберта Дьомбера, рассказал ТАСС источник близкий к российскому клубу.Оздоев и Иванов сыграют, как Касорла и Рэмси? Что ждать от Магомеда в «Тереке»Оздоев и Иванов сыграют, как Касорла и Рэмси? Что ждать от Магомеда в «Тереке»Полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев объявил, что возвращается в родной Грозный – там он будет играть в аренде за «Терек».Защитник «Терека» Яшин перешел в «Крумкачы»Белорусский клуб «Крумкачы» объявил на своем официальном сайте о переходе из «Терека» защитника Дмитрия Яшина.Магомед Даудов: Оздоев будет выступать за «Терек» на правах арендыПрезидент «Терека» Магомед Даудов подтвердил переход из «Рубина» полузащитника Магомеда Оздоева, уточнив, что грозненский клуб арендовал хавбека до конца сезона.Оздоев сообщил о переходе в «Терек»Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев сообщил, что продолжит карьеру в «Тереке».Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе в ИспанииПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев покинул сборы команды в Испании, сообщает «Бизнес Online».Кверквелия может продолжить карьеру в «Тереке»Защитник казанского «Рубина» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в «Тереке», сообщают «Известия».Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов: Не стоит переименовывать клуб в «Ахмат»Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов считает, что клуб не стоит переименовывать в «Ахмат».«Терек» на сборе в Италии сыграет с «Удинезе», «Горицей» и «Виченцей»Определились соперники «Терека» по заключительному зимнему сбору, который пройдет в Италии.Игорь Лебеденко: Говорили, что руки выкручивал. Но за деньгами никогда не гналсяИгорь Лебеденко: Говорили, что руки выкручивал. Но за деньгами никогда не гналсяПолузащитник «Терека» Игорь Лебеденко дал интервью спецкору «Советского спорта» в Турции, в котором рассказал не только о нынешнем клубе.Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?«ССФ» рассказывает о тех командах, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.«Терек» одержал волевую победу над «Вардаром»«Терек» на сборе в Турции провел товарищеский матч с македонским «Вардаром» и победил - 3:1.
Главные новости
Биатлон
Организаторы ЧМ перепутали гимн России во время награждения
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Взял микрофон у ведущего, спели гимн сами (видео)
Биатлон
Антон Шипулин: Между мной и Фуркадом больше не будет конфликтов
Биатлон
Тарьей Бё: Пришел в себя только после половины выстрелов, но тогда было уже слишком поздно
Футбол
Хуан Мата: Мхитарян – великий игрок, он делает все легко и просто
Легкая атлетика
Клишина выиграла международный турнир в Белграде
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин и Кузнецов очков не набрали
Футбол
Болельщики «Динамо» подарили Шунину именную футболку (фото)
Футбол
«Ницца» обыграла «Лорьян», Балотелли получил красную карточку
Футбол
Винченцо Монтелла: В будущем Доннарумма может выиграть «Золотой мяч»
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Магомед Оздоев
Магомед Оздоеввсе новости