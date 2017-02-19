Магомед Оздоев: Состав у «Терека» боевой, мы можем бороться за высокие места

Новичок «Терека» Магомед Оздоев дал комментарий после своего перехода в грозненский клуб из казанского «Рубина».

Напомним, игрок сборной России сменил клубную прописку этой зимой и будет выступать за новую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

«Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в «Тереке». Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь и менял клубы. Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за «Терек».

Я за «Тереком» всегда следил, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду», – сказал футболист, слова которого приводит официальный сайт грозненской команды.

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