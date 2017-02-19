Нисикори обыграл Берлока и вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Сегодня, 19 февраля, японский теннисист Кей Нисикори одержал победу над представителем Аргентины Карлосом Берлоком.

Спортсмены встречались в рамках полуфинала турнира в Буэнос-Айресе. Игра между ними продолжалась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

За это время Нисикори выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. В активе Берлока – 2 подачи навылет, 4 двойные и 3 использованных брейк-пойнта из 10.

Таким образом, японский теннисист выходит в финал турнира, где ему предстоит сыграть с Александром Долгополовым из Украины.