«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин и Кузнецов очков не набрали
Хоккеисты «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Детройту».
Встреча, проходившая на «Джо Луис-Арене», завершилась со счетом 2:3 Б…
В составе победителей точными бросками отметились Франс Нильсен, Томаш Татар. Первый отличился в начале игры, а второй увеличил преимущество своей команды после перерыва. В конце второго периода Зак Сэнфорд отыграл одну шайбу, а за пять минут до окончания основного времени Даниэль Винник сравнял счет.
В овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Хенрик Зеттерберг.
Добавим, что российские нападающие гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Вашингтон - 3:2 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Нильсен (Крунвалль, Зеттерберг), 8:13 (1:0). Татар (Зеттерберг, Манта), 23:33 (2:0). Сэнфорд (Эллер), 38:36 (2:1). Уинник (Бэкстрём, Оши), 55:12 (2:2).
Победный буллит:
Зеттерберг - 3:2.
Место и дата
18 февраля 22:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция