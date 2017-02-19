«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин и Кузнецов очков не набрали

Хоккеисты «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Детройту».

Встреча, проходившая на «Джо Луис-Арене», завершилась со счетом 2:3 Б…

В составе победителей точными бросками отметились Франс Нильсен, Томаш Татар. Первый отличился в начале игры, а второй увеличил преимущество своей команды после перерыва. В конце второго периода Зак Сэнфорд отыграл одну шайбу, а за пять минут до окончания основного времени Даниэль Винник сравнял счет.

В овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Хенрик Зеттерберг.

Добавим, что российские нападающие гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.

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