Клишина выиграла международный турнир в Белграде
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина приняла участие на международном легкоатлетическом турнире в Белграде.
Сегодня спортсменка из РФ показала результат 6,57 метра, что позволило ей занять первое место.
На второй строчке расположилась представительница Сербии Милиса Гардашевич, улетевшая на 6,23 метра. Третье место осталось за Антонией Радич из Хорватии (5,70 метра).
Отметим, что ранее Клишина одержала победу на турнире в Риге. Следующими соревнованиями, на которых предстоит выступить россиянке, станет зимний чемпионат Европы, который также пройдет Белграде с 3 по 5 марта.
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