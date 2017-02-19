Филипп Лам: В матче с «Гертой» нам не удавался последний пас
Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам подвел итоги матча с с «Гертой» (1:1) в рамках 21-го тура чемпионата Германии.
«Мы вышли на поле, чтобы одержать победу. Мы играли неплохо и находили свободные зоны между линий соперника. Нам часто удавалось создавать моменты через фланги. Отчасти нам не удавался последний пас. Но все видели, что команда билась до самого конца», – цитирует защитника официальный сайт «Баварии».
Отметим, что уйти от поражений в этой игре команде Карло Анчелотти помог польский форвард Роберт Левандовски, который отличился в добавленное время.
Матч
Голы
Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер
Предупреждения:
Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция