Филипп Лам: В матче с «Гертой» нам не удавался последний пас

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам подвел итоги матча с с «Гертой» (1:1) в рамках 21-го тура чемпионата Германии.

«Мы вышли на поле, чтобы одержать победу. Мы играли неплохо и находили свободные зоны между линий соперника. Нам часто удавалось создавать моменты через фланги. Отчасти нам не удавался последний пас. Но все видели, что команда билась до самого конца», – цитирует защитника официальный сайт «Баварии».

Отметим, что уйти от поражений в этой игре команде Карло Анчелотти помог польский форвард Роберт Левандовски, который отличился в добавленное время.