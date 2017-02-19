Хуан Мата: Мхитарян – великий игрок, он делает все легко и просто

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высоко оценил своего партнера по клубу Генриха Мхитаряна, который перешел в стан «красных дьяволов» минувшим летом из дортмундской «Боруссии».

«Мхитарян – великий игрок. Он отлично читает игру и прекрасно обращается с мячом. Кажется, что он делает все легко и просто. У Генриха есть цель – помочь команде. Мне очень приятно играть с таким футболистом», – сказал испанец, слова которого приводит Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник сборной Армении провел во всех турнирах за «Юнайтед» 22 матча, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.