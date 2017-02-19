Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Барселона- : -Леганес
Хоккей  Питтсбург- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Ротенберг: В регулярке СКА сделал максимум того, что мог

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-президент СКА Роман Ротенберг подвел итоги регулярного чемпионата для петербургских армейцев.

– Мы благодарим всех болельщиков и команду за проделанную работу в этом чемпионате. Готовимся к важнейшим матчам сезона.

– Имеет какое-то значение, что СКА не занял первое место в регулярном чемпионате?
– Команда в каждой игре настроена на победу. Выводов посреди сезона делать не стоит. Мы прошли этот этап.

– Команда будет готовиться к плей-офф в новом комплексе «Хоккейный город»? Вы планировали, что в феврале она уже переедет туда.
– Частично да. Там уже запускается тренажерный зал, лед тоже готов. Игроки будут готовиться в том числе и в «Хоккейном городе».

– Президент «Витязя» сказал, что кто будет фаворитом в серии – это вопрос к СКА.
– В плей-офф нет фаворитов. Здесь все начинается с чистого листа. Это отдельный турнир.

– По итогам регулярного чемпионата какую бы оценку поставили команде?
– Рано сейчас давать оценки. Этим будем заниматься позже. Надо поблагодарить всех за семь месяцев работы. Все сделали максимум того, что могли, – передает слова Ротенберга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА завершил регулярный чемпионат со 137 очками. Столько же очков набрал ЦСКА, который опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова стали обладателями Кубка континента.

21 февраля команды начнется плей-офф КХЛ. СКА встретится с подольским «Витязем», а соперником «Торпедо» будет московское «Динамо». СКА начнет серию дома, «Торпедо» - на выезде. Серии пройдут до четырех побед.

СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода спорить

«Фаворит на Западе – «Торпедо»! Расклады в плей-офф от участников (видео)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Ротенберг: СКА и ЦСКА закончили регулярку с равенством по очкам. К равной конкуренции КХЛ и стремитсяВице-президент СКА Роман Ротенберг подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ.Борис Майоров: В плей-офф СКА не расслабится, как со «Спартаком», поэтому у «Витязя» шансов нетДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о противостоянии СКА и «Витязя» в первом раунде Кубка Гагарина.«Фаворит на Западе – «Торпедо»! Расклады в плей-офф от участников (видео)«Фаворит на Западе – «Торпедо»! Расклады в плей-офф от участников (видео)Ковальчук хвалит «Витязь», Скудра больше не общается с судьями, а Даугавиньш назвал своего фаворита в плей-офф.Каспарс Даугавиньш: Мы готовы к плей-офф. Сейчас начинается настоящий сезонНападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча против СКА (2:4) и оценил готовность нижегородцев к старту плей-офф.СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода споритьСКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода споритьРегулярный чемпионат все-таки сложился так, что у нас меньше шансов на снятие проклятия Кубка континента.Мощь ЦСКА или хитрый маневр Знарка? Главные итоги регулярного чемпионата КХЛМощь ЦСКА или хитрый маневр Знарка? Главные итоги регулярного чемпионата КХЛДмитрий Пономаренко – о трех любопытных фактах на финише гладкого чемпионата, которые видятся иначе через призму первого раунда плей-офф.Максим Осипов: Игра за сборную? Вызвали и спасибоЗащитник «Торпедо» Максим Осипов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4), а также об игре за сборную России.Петерис Скудра: Большое количество удалений не дало показать более успешную игру против СКАГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4).Олег Знарок: Что с Войновым? Пока ничего не знаюГлавный тренер СКА Олег Знарок после победы над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2) ответил на вопрос о состоянии Вячеслава Войнова и поделился мнением об игре подольского «Витязя».Евгений Дадонов: В первом матче плей-офф СКА будет в оптимальном состоянииФорвард СКА Евгений Дадонов поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2).Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка ГагаринаВ субботу завершился регулярный чемпионат КХЛ, и стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.Илья Ковальчук: Обидное поражение от «Спартака» не позволило выиграть Кубок Континента, хотя такая задача стоялаФорвард СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2).СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ победой над «Торпедо»Петербургский СКА дома обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.СКА – «Торпедо». Войнов получил травму и не вернулся на ледЗащитник СКА Вячеслав Войнов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» получил травму, из-за которой не смог продолжить встречу.СКА – «Торпедо» - 4:2. Как это былоМатч регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».СКА – «Торпедо». Войнов сыграет в первом звене, Хохлачев – в третьемТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».Ветераны СКА обыграли ветеранов «Филадельфии» в выставочном матчеВетераны СКА в выставочном матче обыграли ветеранов «Филадельфии» со счетом 6:3.Александр Харитонов: Важно добиться участия игроков НХЛ в ОлимпиадеБывший нападающий «Динамо» Александр Харитонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на Олимпийских играх-2018.Алексей Яшин: В плей-офф все зависит от того, как СКА подготовится. С мотивацией и мастерством все хорошоБывший нападающий СКА Алексей Яшин поделился мнением о выступлении армейцев в КХЛ.Александр Медведев: Главный приз для СКА известен – это Кубок ГагаринаЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением выступлении команды в КХЛ.
Главные новости
Другие
Отмена боя Емельяненко, молчание Овечкина и заявление Моуринью. Главные новости утра
Хоккей
Руссель, Стоун и Мразек - три звезды игрового дня в НХЛ
Фигурное катание
Чен обыграл Ханю и стал победителем Турнира четырех континентов
MMA
Олег Тактаров: Отмена боя с Митрионом станет плюсом для Емельяненко
Футбол
Джон Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно! Как можно было упасть так низко? (видео)
Хоккей
Роман Ротенберг: В регулярке СКА сделал максимум того, что мог
Футбол
Тренер «Локомотива»: Принцип Семина - в первую очередь, сыграть на ноль
Футбол
Пирло станет послом «Ювентуса» после завершения карьеры
Футбол
Томас Мюллер: Приятно сравнять счет на 96-й минуте, но «Бавария» хотела победить
MMA
В США пользуются спросом копии свитера Федора Емельяненко
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Роман Ротенберг
Роман Ротенбергвсе новости