Роман Ротенберг: В регулярке СКА сделал максимум того, что мог
Вице-президент СКА Роман Ротенберг подвел итоги регулярного чемпионата для петербургских армейцев.
– Мы благодарим всех болельщиков и команду за проделанную
работу в этом чемпионате. Готовимся к важнейшим матчам сезона.
– Имеет какое-то
значение, что СКА не занял первое место в регулярном чемпионате?
– Команда в каждой игре настроена на победу. Выводов посреди сезона делать не стоит. Мы прошли этот этап.
– Команда будет
готовиться к плей-офф в новом комплексе «Хоккейный город»? Вы планировали, что в феврале она уже переедет туда.
– Частично да. Там уже запускается тренажерный зал, лед тоже готов. Игроки будут готовиться в том числе и в «Хоккейном городе».
– Президент «Витязя»
сказал, что кто будет фаворитом в серии – это вопрос к СКА.
– В плей-офф нет фаворитов. Здесь все начинается с чистого листа. Это отдельный турнир.
– По итогам
регулярного чемпионата какую бы оценку поставили команде?
– Рано сейчас давать оценки. Этим будем заниматься позже. Надо поблагодарить всех за семь месяцев работы. Все сделали максимум того, что могли, – передает слова Ротенберга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА завершил регулярный чемпионат со 137 очками. Столько же очков набрал ЦСКА, который опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова стали обладателями Кубка континента.
21 февраля команды начнется плей-офф КХЛ. СКА встретится с подольским «Витязем», а соперником «Торпедо» будет московское «Динамо». СКА начнет серию дома, «Торпедо» - на выезде. Серии пройдут до четырех побед.
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