Роман Ротенберг: СКА и ЦСКА закончили регулярку с равенством по очкам. К равной конкуренции КХЛ и стремится

Вице-президент СКА Роман Ротенберг подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ.

– По ходу сезона были слова о том, что у СКА нет конкурентов в регулярке. Можно назвать это мнение ошибочным?

– Каждая игра начинается со счетом 0:0. У любой команды есть шанс выиграть. Другой вопрос: как она подготовилась к поединку? Задачей у СКА всегда была и остается победа в каждом матче. Все эти разговоры – может, кто-то запускал их специально. Не исключено, что так и было, но уже не нам судить. У каждого есть право на личное мнение. Этот регулярный чемпионат показал, что была максимальная конкуренция. Две команды закончили регулярку с равенством по очкам, победитель определился только с помощью количества побед в основное время. Это и есть то, к чему лига стремится – к равной конкуренции.

Я вообще считаю, что в плей-офф и на Западе, и на Востоке нет фаворитов. Любой соперник может победить любого. Каждая команда способна выиграть Кубок Гагарина, и мы это видим. В этом и была изначально идея КХЛ – чтобы команды в равных условиях боролись за победу. К этому мы сегодня и пришли, – передает слова Ротенберга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА завершил регулярный чемпионат со 137 очками. Столько же очков набрал ЦСКА, который опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова стали обладателями Кубка континента.

21 февраля команды начнется плей-офф КХЛ. СКА встретится с подольским «Витязем», а соперником «Торпедо» будет московское «Динамо». СКА начнет серию дома, «Торпедо» - на выезде. Серии пройдут до четырех побед.

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