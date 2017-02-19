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Тарьей Бё: Пришел в себя только после половины выстрелов, но тогда было уже слишком поздно

Источник:  NRKКомментарии

Биатлонист сборной Норвегии Тарьей Бё дал комментарий после окончания эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Напомним, 18 февраля его национальная команда заняла 8-е место. Тарьей допустил четыре промаха, уйдя на штрафной круг.

«Плохо выступил, поскольку провалился на второй стрельбе. На старте гонки все складывалось хорошо, но «стойка» получилась катастрофической. Я был настроен на стрельбу, знал, как буду ее вести, однако, как только я занял огневую позицию, все это куда-то исчезло. Пришел в себя только после половины выстрелов, но тогда было уже слишком поздно. Такое случается», – сказал спортсмен в интервью NRK.

Отметим, что золото в мужской эстафете 4х7,5 км выиграла сборная России.

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