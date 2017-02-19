Йоханнес Бё: Начал экономить силы для масс-старта, отыграться уже не имело смысла
Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё дал комментарий после окончания эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Напомним, 18 февраля его национальная команда заняла 8-е место, а золото завоевала сборная России.
«На мой взгляд, мы ошиблись с экипировкой. К тому же, я не лучшим образом себя чувствовал. Не факт, что и при идеальной работе лыж я смог бы что-то противопоставить основным соперникам. Но в конечном итоге вышло так, что у меня не было шансов. Я начал экономить силы для завтрашнего масс-старта, потому что стараться отыграться уже не имело смысла», – сказал спортсмен в интервью NRK.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически