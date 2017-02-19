Борис Майоров: В плей-офф СКА не расслабится, как со «Спартаком», поэтому у «Витязя» шансов нет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о противостоянии СКА и «Витязя» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Уверен, что в плей-офф питерцы не позволят себе расслабленности, которую они допустили недавно в поединке со «Спартаком», да и до этого в некоторых матчах.

Звезды, собранные в команде Олега Знарка хороши не только по отдельности. Они крепко сбиты в очень боеспособные связки, которые соответствуют уровню не только топ-клуба, но и сборной России. Плюс два отличных вратаря – Микко Коскинен и Игорь Шестеркин. Опять же оба они выступают за национальные команды.

При всем уважении к «Витязю» и его главному тренеру Валерию Белову, одолеть такую силищу у подмосковной команды шансов нет. Это подтверждают и их встречи в регулярном чемпионате, когда СКА без проблем разбирался с оппонентом, оба раза выиграв с преимуществом в четыре шайбы», – сказал Майоров.

Напомним, что СКА и «Витязь», как и другие команды Западной конференции начнут плей-офф во вторник, 21 февраля.