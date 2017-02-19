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«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу Гетце

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен пригласить в команду полузащитника Марио Гетце.

Как сообщает  Daily Mirror, английский клуб начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу игрока и планирует осуществить сделку грядущим летом. Отмечается, что в руководстве немецкого клуба согласны отпустить 25-летнего футболиста, но планируют выручить за него не менее 20-ти млн фунтов.

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Германии провел на клубном уровне 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что главный тренер «шмелей» Томас Тухель не взял 24-летнего футболиста на первую игру с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

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