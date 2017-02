Бой Емельяненко и Митриона отменен из-за болезни американского бойца

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что поединок между россиянином Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом отменен из-за болезни американского спортсмена.

«Из-за болезни Мэтт Митрион не сможет подраться сегодня вечером на Bellator 172», – написал Кокер на своей странице в Twitter.

Due to illness, @mattmitrione will be unable to compete tonight at #Bellator172. @THEREALPUNK vs @PatrickyPitbull promoted to main event.