Бой Емельяненко и Митриона отменен из-за болезни американского бойца
Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что поединок между россиянином Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом отменен из-за болезни американского спортсмена.
«Из-за болезни Мэтт Митрион не сможет подраться сегодня вечером на Bellator 172», – написал Кокер на своей странице в Twitter.
Due to illness, @mattmitrione will be unable to compete tonight at #Bellator172. @THEREALPUNK vs @PatrickyPitbull promoted to main event.— Scott Coker (@ScottCoker) 18 февраля 2017 г.
По сообщениям СМИ, у Митриона обнаружены камни в почках.
Напомним, поединок между спортсменами должен был состояться сегодня в Сан-Хосе.
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