Бой Емельяненко и Митриона отменен из-за болезни американского бойца

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Не спать! «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию боя Емельяненко – Митрион В воскресенье, рано утром по московскому времени в Сан-Хосе (США) начнется турнир Bellator 172, в главном бою которого россиянин Федор Емельяненко (36-4) в «клетке» встретится с американцем Мэттом Митрионом (11-5).

Емельяненко – Митрион. Текстовая трансляция турнира Bellator – 04:00 мск «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию турнира Bellator 172. В главном бою Федор Емельяненко сразится против Мэтта Митриона.

Читатели «Советского спорта» уверены в победе Емельяненко над Митрионом «Советский спорт» подвел итоги голосования среди читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится поединок между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

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