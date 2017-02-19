Член команды Емельяненко: Организаторы Bellator не успели найти замену Митриону

Денис Курилов, член команды российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, заявил, что руководители Bellator не смогли найти замену представителю США Мэтту Митриону, который отказался от поединка по причине болезни.

Напомним, ранее об этом сообщил президент промоушена Скотт Кокер.

«О том, что Митрион не сможет принять участие в бое, мы узнали в 11 утра по местному времени. Организаторы уже не успевали найти замену. Очень обидно, что так произошло, поскольку мы проделали очень большой объем работы», - сказал Курилов, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, что бой между спортсменами должен был стать главным поединком бойцовского шоу Bellator 172 в Сан-Хосе (США).