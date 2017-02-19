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Американский журналист: Сонен изъявил желание подраться с Федором, но стороны не смогли договориться

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен предложил свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону, который отказался от поединка с россиянином Федором Емельяненко.

Об этом сообщил американский журналист Ариэль Хельвани, который оставил на своей странице  в Twitter следующее сообщение:

«Соннен изъявил желание подраться с Федором за несколько часов до того, как стало известно об отказе Митриона. Руководство Bellator это устроило, но стороны не смогли договориться», – сообщил Хельвани.

Отметим, что бой между Емельяненко и Митрионом, у которого обнаружили камни в почках, должен был стать главным поединком бойцовского шоу Bellator 172 в Сан-Хосе (США).

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