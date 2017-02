Американский журналист: Сонен изъявил желание подраться с Федором, но стороны не смогли договориться

Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен предложил свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону, который отказался от поединка с россиянином Федором Емельяненко.

Об этом сообщил американский журналист Ариэль Хельвани, который оставил на своей странице в Twitter следующее сообщение:

«Соннен изъявил желание подраться с Федором за несколько часов до того, как стало известно об отказе Митриона. Руководство Bellator это устроило, но стороны не смогли договориться», – сообщил Хельвани.

Chael Sonnen offered to fight Fedor on just hours notice, I'm told. He was ready to go. Bellator was interested but it didn't come together.