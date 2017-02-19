Федор Емельяненко: Бой с Митрионом перенесут на несколько месяцев

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко – об отмене своего поединка на турнире Bellator 172 c Мэттом Митрионом. Ранее стало известно, что американец отказался от поединка из-за проблем со здоровьем.

«Несколько минут назад Bellator официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится.

Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!», – написал Емельяненко на своей странице в Instagram.