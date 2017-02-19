Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Барселона- : -Леганес
Хоккей  Питтсбург- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Крылов вслед за Багаутиновым уволен из UFC

Источник:  «Московский комсомолец»Комментарии

Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который тренируется и проживает в России, уволен из UFC. Об этом сообщает Мmajunkie.com.

«Я особо и не расстроился. Даст Бог, еще подерусь там через пару-тройку лет. Камней преткновения, по сути, не было. Единственный момент: заканчивался старый контракт и они хотели, чтобы я подписал новый. Я этого не хотел и на этом фоне UFC не давали мне четвертый бой, полагающийся по контракту и согласились отпустить меня, — приводит слова Крылова «Московский Комсомолец».

Напомним, ранее россиянин Али Багаутинов, выступающий в наилегчайшей весовой категории, также покинул UFC. У Багаутинова истек контракт, который в организации решили не продлевать.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА задушил «Спартак» в городе «Зенита». Первый турнир ММА, где дрались фанатыЦСКА задушил «Спартак» в городе «Зенита». Первый турнир ММА, где дрались фанатыФутбольные хулиганы, Терминатор и будущий боец UFC – M-1 Challenge 74 собрал в петербургском рейдже очень интересных персонажей.UFC расторг контракт с украинцем КрыловымUFC расторг контракт с украинским бойцом ММА Никитой Крыловым. Об этом сообщает MMAJunkie.Сен-Пьер вернулся в UFCБывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер подписал контракт на выступления в соревнованиях организации. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.Дэйна Уайт: Макгрегор находится в декретном отпуске. Он будет драться, когда родится ребенокПрезидент UFC Дэйна Уайт иронично прокомментировал паузу в карьере самого кассового бойца организации Конора Макгрегора.Флойд Мэйвезер: Макгрегору нужно решить свои вопросы с UFC, а затем думать о бое со мнойБывший американский боксер Флойд Мэйвезер-младший обратился к ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору.UFC бьет рекорды. В феврале организация уволила 31 бойца, в том числе россиянку Милану ДудиевуАмериканская промоутерская компания UFC решила почистить свой ростер бойцов. В феврале организация уволила уже 31 бойца. Это рекорд для промоушена.Брок Леснар завершил карьеру в ММА и возвращается в рестлингБывший чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний Брок Леснар уведомил организацию в том, что больше не будет выступать в поединках по правилам ММА.Бой Нурмагомедов – Фергюсон будет судить Херб ДинИзвестный рефери Херб Дин обслужит поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.Экс-менеджер Емельяненко: Макгрегор – просто гопник, у нас в России есть куда более достойные ребята, чем онПрезидент M-1 Global и бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн рассказал о своем отношении к чемпиону UFC Конору Макгрегору.Андерсон Силва: Думаю, что в двух раундах я победил, но это хороший вопрос для судейЭкс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва прокомментировал свою победу над американцем Дереком Брансоном на турнире UFC 208.Дерек Брансон: Решение судей отдать победу Силве вызывает смехАмериканский боец смешанного стиля Дерек Брансон обрушился с критикой на судей, присудивших ему поражение в поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой на турнире UFC 208 в Бруклине.«Полный облом». Судьи подарили победу Андерсону Силве на турнире UFC 208 (видео)«Полный облом». Судьи подарили победу Андерсону Силве на турнире UFC 208 (видео)По статистике всего боя, Силва должен был проиграть, но судьи решили по другому.Алдо сразится против Холлоуэя на турнире UFC 212 в БразилииПромоутерская компания UFC объявила дату следующего боя чемпиона организации в полулегком весе бразильца Жозе Алдо.Ислам Махачев после победы на UFC: Дана Уайт, дай мне МэйвезераРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Ислам Махачев сегодня в Бруклине в рамках турнире UFC 208 единогласным решением судей победил Ника Ленца.Лобов проведет бой против Свонсона 22 апреляУроженец Нижнего Новгорода Артем Лобов, который выступает за Ирландию и является спарринг-партнером Конора Макгрегора, свой следующий поединок проведет против Каба Свонсона в рамках турнире UFC Fight Night в Нэшвилле (22 апреля).UFC 208. Андерсон Силва и Махачев побеждают, Холм проигрываетВ Бруклине (США) состоялся турнир UFC 208, в главном поединке которого организация разыграла чемпионский пояс в женском полулегком дивизионе.Хабиб Нурмагомедов: Если UFC пожелает, я размажу цыпленка Конора МакгрегораХабиб Нурмагомедов: Если UFC пожелает, я размажу цыпленка Конора МакгрегораХабиб Нурмагомедов встретился с фанатами в Нью-Йорке.Станет ли Холм вновь чемпионкой? О самых интересных боях турнира UFC 208Станет ли Холм вновь чемпионкой? О самых интересных боях турнира UFC 20812 февраля в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 208, который навсегда войдет в историю.UFC 208. Холм перевесила Рандамье на 500 граммовСегодня состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 208, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени.Абдурахимов проведет следующий бой в UFC в маеРоссийский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов восстановился после травмы и проведет следующий поединок UFC в мае 2017 года.
Главные новости
MMA
Бой Емельяненко и Митриона отменен из-за болезни американского бойца
MMA
Организаторы Bellator не успели найти замену Митриону
MMA
Федор Емельяненко: Бой с Митрионом перенесут на несколько месяцев
MMA
Американский журналист: Соннен изъявил желание подраться с Федором, но стороны не смогли договориться
Хоккей
Борис Майоров: В плей-офф СКА не расслабится, как со «Спартаком», поэтому у «Витязя» шансов нет
Фехтование
Егорян заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию
Биатлон
Тарьей Бё: Пришел в себя только после половины выстрелов, но тогда было уже слишком поздно
Футбол
Хуан Мата: Мхитарян – великий игрок, он делает все легко и просто
Легкая атлетика
Клишина выиграла международный турнир в Белграде
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин и Кузнецов очков не набрали
все новости
UFC
UFC