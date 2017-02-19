Крылов вслед за Багаутиновым уволен из UFC

Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который тренируется и проживает в России, уволен из UFC. Об этом сообщает Мmajunkie.com.

«Я особо и не расстроился. Даст Бог, еще подерусь там через пару-тройку лет. Камней преткновения, по сути, не было. Единственный момент: заканчивался старый контракт и они хотели, чтобы я подписал новый. Я этого не хотел и на этом фоне UFC не давали мне четвертый бой, полагающийся по контракту и согласились отпустить меня, — приводит слова Крылова «Московский Комсомолец».

Напомним, ранее россиянин Али Багаутинов, выступающий в наилегчайшей весовой категории, также покинул UFC. У Багаутинова истек контракт, который в организации решили не продлевать.