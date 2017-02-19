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Борис Майоров: «Динамо» и «Торпедо» не только равны по силе, но и по манере игры очень похожи

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о противостоянии московского «Динамо» и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина.

– В паре «Динамо» и «Торпедо», признаюсь сразу, предсказать победителя очень трудно, – заявил Борис Майоров. – Тут даже преимущество своего поля, которым владеют динамовцы, особого значения иметь не будет. Что особенно интересно в этом противостоянии, соперники по манере игры очень похожи. И «Динамо», и «Торпедо» предпочитают играть в энергичный хоккей. Их главные тренеры – Сергей Орешкин и Петерис Скудра – ценят в своих игроках в первую очередь работоспособность и самоотдачу. Но при этом и об умении играть не забывают.

Напомним, что «Динамо» и «Торпедо», как и другие команды Западной конференции проведут первые матчи плей-офф во вторник, 21 февраля.

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