Жозе Моуринью: Шоу должен попытаться доказать мне свою состоятельность

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о ситуации защитника Люка Шоу, который перестал проходить в основу «красных дьяволов».

«Люк пережил очень страшную травму. Ему было тяжело, это факт. Здесь стоит больше говорить о психологическом состоянии. Это давит на игрока.

Да, в этом сезоне он уже перенес пару травм, но ему нужно адаптироваться к новому стилю игры. Шоу прекрасно знает, что я люблю стабильность. Мне не нравится, когда мои защитники допускают ошибки. Я должен быть уверен в каждом, однако, чтобы это случилось, футболист обязан работать.

Когда Люк выйдет на поле, он должен попытаться доказать мне свою состоятельность, поскольку он все еще слишком молод», – сказал специалист.