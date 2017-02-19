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Жозе Моуринью: Шоу должен попытаться доказать мне свою состоятельность

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о ситуации защитника Люка Шоу, который перестал проходить в основу «красных дьяволов».

«Люк пережил очень страшную травму. Ему было тяжело, это факт. Здесь стоит больше говорить о психологическом состоянии. Это давит на игрока.

Да, в этом сезоне он уже перенес пару травм, но ему нужно адаптироваться к новому стилю игры. Шоу прекрасно знает, что я люблю стабильность. Мне не нравится, когда мои защитники допускают ошибки. Я должен быть уверен в каждом, однако, чтобы это случилось, футболист обязан работать.

Когда Люк выйдет на поле, он должен попытаться доказать мне свою состоятельность, поскольку он все еще слишком молод», – сказал специалист.

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