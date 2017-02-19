Кико Касилья: Если бы вратари думали о том, что пишут в газетах – не смогли бы жить

Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья, вышедший в стартовом составе «сливочных» на игру с «Эспаньолом» (2:0), встал на защиту своего партнера по клубу Кейлора Наваса, а также оценил свое положение в команде.

«Навас не заслуживает критики. Конечно, вратари всегда под особым вниманием, но если бы мы думали о том, что о нас пишут в газетах – не смогли бы жить.

Знаю, что я должен серьезно подходить к каждому матчу, но когда ты получаешь игровую практику, чувствуешь себя счастливым. Долгое время я сидел на скамейке запасных, но, получив свой шанс, я был очень рад», – сказал испанец, слова которого приводит Marca.

Напомним, матч с «Эспаньолом» команда Зинедина Зидана провела в рамках 23-го тура Примеры (2:0).

Кейлор Навас является основным голкипером «сливочных», Касилья выходил в старте на игры Кубка страны. В чемпионате Испании он провел в этом сезоне 7 матчей.