Кико Касилья: Если бы вратари думали о том, что пишут в газетах – не смогли бы жить
Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья, вышедший в стартовом составе «сливочных» на игру с «Эспаньолом» (2:0), встал на защиту своего партнера по клубу Кейлора Наваса, а также оценил свое положение в команде.
«Навас не заслуживает критики. Конечно, вратари всегда под особым вниманием, но если бы мы думали о том, что о нас пишут в газетах – не смогли бы жить.
Знаю, что я должен серьезно подходить к каждому матчу, но когда ты получаешь игровую практику, чувствуешь себя счастливым. Долгое время я сидел на скамейке запасных, но, получив свой шанс, я был очень рад», – сказал испанец, слова которого приводит Marca.
Напомним, матч с «Эспаньолом» команда Зинедина Зидана провела в рамках 23-го тура Примеры (2:0).
Кейлор Навас является основным голкипером «сливочных», Касилья выходил в старте на игры Кубка страны. В чемпионате Испании он провел в этом сезоне 7 матчей.
Матч
Голы
Мората 33 (1:0). Бэйл 83 (2:0).
Состав
Реал: Касилья, Пепе, Карвахаль, Начо (Марсело, 81), Варан, Васкес, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Мората (Бэйл, 71), Роналду
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Лопес Д., Пьятти, Диоп, Фуэго, Хурадо (Васкес, 81), Рейес Х. (Перес, 46), Морено
Предупреждения:
Ковачич, 41; Иско, 48; Каземиро, 82 - Морено, 28; Фуэго, 53; Диоп, 68; Кариколь, 80
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
18 февраля 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция