«Нью-Джерси» одержал домашнюю победу над «Айлендерс, Зейджак набрал 2 очка
Хоккеисты «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ нанесли поражение «Айлендерс».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей точными бросками отметились Деванте Смит-Пелли, Трэвис Зейджак и Антони Бовилье. Две шайбы гостей на счету Павла Захи и Эндрю Лэдда.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Айлендерс - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы:
Смит-Пелли (Зэйджак, Мэррилл), 7:10 (1:0). Зэйджак (Хенрик), 28:49 (2:0). Заха (Паренто, Северсон), 46:21 (3:0). Лэдд (Де Хаан), 48:58 (3:1). Бьювилье (Бойчук, Куин), 53:48 (3:2).
Место и дата
19 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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