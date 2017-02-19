Друг Митриона: Мэтт, несмотря на проблемы со здоровьем, хотел провести поединок с Емельяненко

Брендан Шауб, боец смешанного стиля и друг Мэтта Митриона, заявил, что представитель США планировал выйти на бой с россиянином Федором Емельяненко, однако, Cпортивная комиссия запретила проводить поединок Митриону из-за его состояния.

Ранее стало известно, что Мэтт был госпитализирован, а позже у него обнаружили камни в почках.

«Митрион, несмотря на проблемы со здоровьем, хотел провести бой, однако, ему не позволили врачи. Неудача Bellator», – написал Шауб на своей странице в Twitter.

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