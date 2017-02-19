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«Эдмонтон» прервал пятиматчевую победную серию «Чикаго»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Эдмонтона» одержали гостевую победу над «Чикаго» (3:1).

В составе победителей точными бросками отметились Мэттью Беннинг, Милан Лучич и Коннор Макдэвид. Единственная шайба хозяев на счету Рихарда Паника.

Отметим, что это первое поражение «Блэкхоукс» после пяти кряду побед.

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Эдмонтон - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Беннинг 25:02 (0:1). Лучич (Эберле, Ньюджент-Хопкинс), 49:50 (0:2). Паник (Тэйвс, ван Римсдайк), 55:13 (1:2). Макдэвид (Летесту, Драйзайтль), 59:33 (1:3).

Место и дата

19 февраля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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