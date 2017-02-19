«Эдмонтон» прервал пятиматчевую победную серию «Чикаго»
В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Эдмонтона» одержали гостевую победу над «Чикаго» (3:1).
В составе победителей точными бросками отметились Мэттью Беннинг, Милан Лучич и Коннор Макдэвид. Единственная шайба хозяев на счету Рихарда Паника.
Отметим, что это первое поражение «Блэкхоукс» после пяти кряду побед.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Эдмонтон - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Беннинг 25:02 (0:1). Лучич (Эберле, Ньюджент-Хопкинс), 49:50 (0:2). Паник (Тэйвс, ван Римсдайк), 55:13 (1:2). Макдэвид (Летесту, Драйзайтль), 59:33 (1:3).
Место и дата
19 февраля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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