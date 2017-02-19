«Эдмонтон» прервал пятиматчевую победную серию «Чикаго»

«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин и Кузнецов очков не набрали Хоккеисты «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Детройту».

Гол Маркова не помог «Монреалю» обыграть «Виннипег» Хоккеисты «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили на домашнем льду «Виннипегу».

Марков открыл счет в матче «Монреаль» – «Виннипег» (видео) Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Форвард «Нью-Джерси» Сергей Калинин прошел процедуру драфта отказов. Теперь 25-летний российский нападающий будет играть за фарм-клуб «Девилз» в АХЛ – «Олбани».

Калинин прошел драфт отказов и отправлен в «Олбани» Форвард «Нью-Джерси» Сергей Калинин прошел процедуру драфта отказов. Теперь 25-летний российский нападающий будет играть за фарм-клуб «Девилз» в АХЛ – «Олбани».

Тарасенко открыл счет в матче «Баффало» – «Сент-Луис» (видео) Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Джо Уотсон – об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх и выставочных матчах с клубами КХЛ.

«Будет война: не думаю, что Овечкина отпустят в Корею». Свежее мнение из Канады

«Будет война: не думаю, что Овечкина отпустят в Корею». Свежее мнение из Канады Двукратный обладатель Кубка Стэнли Джо Уотсон – об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх и выставочных матчах с клубами КХЛ.