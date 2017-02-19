Токов дебютирвал в Bellator с победы над бразильцем Франсе

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Камни в почках. Почему отменили бой Федора Емельяненко? «Советский спорт» рассказывает, как сорвался поединок российского бойца Федора Емельяненко на турнире Bellator 172.

Федор Емельяненко: Бой с Митрионом перенесут на несколько месяцев Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко – об отмене своего поединка на турнире Bellator 172 c Мэттом Митрионом. Ранее стало известно, что американец отказался от поединка из-за проблем со здоровьем.

Американский журналист: Соннен изъявил желание подраться с Федором, но стороны не смогли договориться Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен предложил свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону, который отказался от поединка с россиянином Федором Емельяненко.

Организаторы Bellator не успели найти замену Митриону Денис Курилов, член команды российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, заявил, что руководители Bellator не смогли найти замену представителю США Мэтту Митриону, который отказался от поединка по причине болезни.

Бой Емельяненко и Митриона отменен из-за болезни американского бойца Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что поединок между россиянином Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом отменен из-за болезни американского спортсмена.

Емельяненко – Митрион. Бой отменен из-за болезни американского спортсмена Отменили бой. Причина: камни в почках у Мэтта Митриона.

Читатели «Советского спорта» уверены в победе Емельяненко над Митрионом «Советский спорт» подвел итоги голосования среди читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится поединок между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

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Все билеты на бой Емельяненко – Митрион проданы Все билеты на бой российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко и американца Мэтта Митриона реализованы, сообщает агентство ТАСС.

Митрион оказался тяжелее Емельяненко на 9,5 килограмма (видео) В Сан-Хосе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 172, главным событием которого станет поединок российского тяжеловеса Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом.

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«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?» Федор Емельяненко пообщался с американскими журналистами.

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Александр Шаблий: Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыками Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий считает, что для победы над Мэттом Митрионом Федору Емельяненко нужно использовать борцовские навыки.

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