Токов дебютирвал в Bellator с победы над бразильцем Франсе
Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов одержал победу на турнире Bellator 172, который проходит в эти минуты в Сан-Хосе.
Соперником спортсмена из РФ был бразилец Франсиско Франсе, которого он победил техническим нокаутом во втором раунде.
Отметим, что этот поединок стал первым для 27-летнего Токова под эгидой Bellator. Теперь на счету Анатолия 27 боев, 24 победы и 3 поражения.
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