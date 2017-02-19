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Емельяненко сообщил, что в ближайшее время станет известна дата боя с Митрионом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко обратился к публике во время турнира Bellator 172, который проходит в эти минуты в Сан-Хосе.

Напомним, сегодня спортсмен из РФ должен был провести бой с американцем Мэттом Митрионом, у которого ранее обнаружили камни в почках и он снялся с поединка.

«Мэтт оказался в больнице по состоянию здоровья. Мне очень жаль, ведь мы готовились к бою. В ближайшее время Скотт Кокер (глава Bellator – прим. Редакции) сообщит, когда точно состоится наш поединок», – сказал Емельяненко в эфире телеканала «Матч ТВ».

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