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Отмена боя Емельяненко, молчание Овечкина, и заявление Моуринью. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» рассказывает своим читателям, какие яркие события произошли в ночь с субботы на воскресенье.

Благодарность Шунину

Болельщики московского «Динамо» вручили голкиперу Антону Шунину именную футболку – «к 30-летию и за верность клубу».

Футболист, которому 27 января исполнилось 30 лет, выступает за бело-голубых на протяжении всей карьеры. Всего за «Динамо» российский вратарь провел 166 матчей.

Токов стартовал с победы

Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов одержал победу на турнире Bellator 172, который проходил в Сан-Хосе.

Соперником спортсмена из РФ был бразилец Франсиско Франц, которого он одолел техническим нокаутом во втором раунде.

Отметим, что этот поединок стал первым для 27-летнего бойца под эгидой Bellator. Теперь на счету Анатолия 27 боев, 24 победы и 3 поражения.

Федор показал всем… Толю Токова! Ученик Емельяненко победил американца в США

Клопп хочет воссоединиться с Гетце

По сообщениям английских СМИ, «Ливерпуль» грядущим летом собирается приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

Отмечается, что клубы уже начали переговоры, а сумма трансфера может составить 20 млн фунтов.

Молчание Великого

Хоккеисты «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Детройту». 

Встреча, проходившая на «Джо Луис-Арене», завершилась со счетом 2:3 Б…В составе победителей точными бросками отметились Франс Нильсен, Томаш Татар. Первый отличился в начале игры, а второй увеличил преимущество своей команды после перерыва.

В конце второго периода Зак Сэнфорд отыграл одну шайбу, а за пять минут до окончания основного времени Даниэль Винник сравнял счет.

В овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Хенрик Зеттерберг. 

Добавим, что российские нападающие гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.

Требования Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему защитник Люк Шоу испытывает недостаток игровой практики в этом сезоне:

«Люк пережил очень страшную травму. Ему было тяжело, это факт. Здесь стоит больше говорить о психологическом состоянии. Это давит на игрока.

Да, в этом сезоне он уже перенес пару травм, но ему нужно адаптироваться к новому стилю игры. Шоу прекрасно знает, что я люблю стабильность. Мне не нравится, когда мои защитники допускают ошибки. Я должен быть уверен в каждом, однако, чтобы это случилось, футболист обязан работать.

Когда Люк выйдет на поле, он должен попытаться доказать мне свою состоятельность, поскольку он все еще слишком молод», – сказал специалист.

Неудача Емельяненко

Легендарный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко так и не появился на турнире Bellator 172.

Причиной тому послужил его соперник Мэтт Митрион, который угодил в госпиталь. Сообщалось, что у американца обнаружены камни в почках. Подробнее об этом вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

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Камни в почках. Почему отменили бой Федора Емельяненко?

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