Отмена боя Емельяненко, молчание Овечкина, и заявление Моуринью. Главные новости утра
«Советский
спорт» рассказывает своим
читателям, какие яркие события произошли в ночь с субботы на воскресенье.
Благодарность Шунину
Болельщики московского
«Динамо» вручили голкиперу Антону Шунину именную футболку – «к 30-летию и
за верность клубу».
Футболист, которому 27 января исполнилось 30 лет,
выступает за бело-голубых на протяжении всей карьеры. Всего за «Динамо»
российский вратарь провел 166 матчей.
Болельщики преподнесли Антону Шунину именную футболку - "к 30-летию и за верность клубу". pic.twitter.com/nRdbGyBsYR— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 февраля 2017 г.
Токов стартовал с победы
Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов одержал победу на
турнире Bellator 172, который проходил в Сан-Хосе.
Соперником
спортсмена из РФ был бразилец Франсиско Франц, которого он одолел техническим
нокаутом во втором раунде.
Отметим, что этот
поединок стал первым для 27-летнего бойца под эгидой Bellator. Теперь на счету
Анатолия 27 боев, 24 победы и 3 поражения.
Федор показал всем… Толю Токова! Ученик Емельяненко победил американца в
США
Клопп хочет воссоединиться с Гетце
По сообщениям английских СМИ, «Ливерпуль» грядущим летом собирается приобрести
полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
Отмечается, что клубы уже начали переговоры, а сумма трансфера может
составить 20 млн фунтов.
Молчание Великого
Хоккеисты «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили
«Детройту».
Встреча, проходившая на «Джо Луис-Арене», завершилась со счетом 2:3 Б…В составе победителей точными бросками отметились Франс Нильсен, Томаш Татар. Первый отличился в начале игры, а второй увеличил преимущество своей команды после перерыва.
В конце второго периода Зак Сэнфорд отыграл одну шайбу, а за пять минут до окончания основного времени Даниэль Винник сравнял счет.
В овертайме
команды не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых бросков решающий
буллит реализовал Хенрик Зеттерберг.
Добавим, что российские нападающие гостей Александр
Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.
Требования Моуринью
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему
защитник Люк Шоу испытывает недостаток игровой практики в этом сезоне:
«Люк пережил очень страшную травму. Ему было тяжело, это
факт. Здесь стоит больше говорить о психологическом состоянии. Это давит на
игрока.
Да, в этом сезоне он уже перенес пару травм, но ему нужно
адаптироваться к новому стилю игры. Шоу прекрасно знает, что я люблю
стабильность. Мне не нравится, когда мои защитники допускают ошибки. Я должен
быть уверен в каждом, однако, чтобы это случилось, футболист обязан работать.
Когда Люк выйдет на поле, он должен попытаться доказать
мне свою состоятельность, поскольку он все еще слишком молод», – сказал
специалист.
Неудача Емельяненко
Легендарный российский боец смешанного стиля Федор
Емельяненко так и не появился на турнире Bellator 172.
Причиной тому послужил его соперник Мэтт Митрион, который угодил в госпиталь. Сообщалось, что у американца обнаружены камни в почках. Подробнее об этом вы можете прочитать ЗДЕСЬ.
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