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Аванесян, проиграв американцу Питерсону, не сумел защитить титул чемпиона мира WBA

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Давид Аванесян не сумел защитить титул «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.

Спортсмен из РФ проиграл американцу Лэймонту Питерсону по итогам 12-ти раундов. Встреча состоялась в Цинциннати (США, штат Огайо).

Все судьи отдали победу представителю США с небольшим преимуществом – 115:113, 116:112, 116:112.

Таким образом, Аванесян впервые не сумел защитить титул, который он завоевал в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в 9-м раунде, а в мае прошлого года защитил титул, выиграв у знаменитого американца Шейна Мосли по очкам. 

В ноябре WBA перевела американца Кита Турмана в ранг «суперчемпиона» мира, а Аванесяна провозгласила «регулярным».

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