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Иско: Решение о своем будущем приму по окончании сезона

Источник:  Bein SportsКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон рассказал о своих планах на будущее, допустив возможный переход в другую команду.

«Счастлив выступать за «Реал». Конечно, я хотел бы остаться здесь на долгие годы, но сейчас меня беспокоит лишь одно – игровая практика, поскольку карьера футболиста коротка. Решение о своем будущем я приму по окончании этого сезона», – сказал испанец.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуются «Манчестер Сити», лондонский «Арсенал», «Милан», «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».

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