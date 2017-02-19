Иско: Решение о своем будущем приму по окончании сезона

Кико Касилья: Если бы вратари думали о том, что пишут в газетах – не смогли бы жить

Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья, вышедший в стартовом составе «сливочных» на игру с «Эспаньолом», встал на защиту своего партнера по клубу Кейлора Наваса, а также оценил свое положение в команде.