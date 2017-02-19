«Даллас» в овертайме обыграл «Тампу-Бэй», Руссель оформил хет-трик
Хоккеисты «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Тампу-Бэй» со счетом 4:3 ОТ.
В составе победителей точными бросками отметились Антуан Руссель, оформивший хет-трик, а также Джейми Бенн, отличившийся в овертайме.
Для гостей три шайбы на счету Виктора Хедмана, который оформил дубль, а также Тайлера Джонсона.
Отметим, что «Даллас» сумел выиграть эту встречу, проигрывая со счетом 0:2.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Даллас - Тампа-Бэй - 4:3 О.Т. (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Хедман (Бойл, Дотчин), 3:07 (0:1). Джонсон (Хедман, Пойнт), 11:59 (0:2). Руссель (Хэмьюс, Сегин), 12:50 (1:2). Руссель (Ивз, Сегин), 18:50 (2:2). Хедман (Джонсон, Палат), 29:46 (2:3). Руссель (Шарп, Сегин), 44:40 (3:3). Бенн Д. (Икин), 63:47 (4:3).
Место и дата
19 февраля 04:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция