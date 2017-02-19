«Даллас» в овертайме обыграл «Тампу-Бэй», Руссель оформил хет-трик

Хоккеисты «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Тампу-Бэй» со счетом 4:3 ОТ.

В составе победителей точными бросками отметились Антуан Руссель, оформивший хет-трик, а также Джейми Бенн, отличившийся в овертайме.

Для гостей три шайбы на счету Виктора Хедмана, который оформил дубль, а также Тайлера Джонсона.

Отметим, что «Даллас» сумел выиграть эту встречу, проигрывая со счетом 0:2.

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